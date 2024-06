Ein Ehepaar aus der Geibelstraße (Nord) ist am Montag Opfer von Trickdieben geworden. Laut Polizei klingelten gegen 15 Uhr drei Männer an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses und gaben sich als Handwerker aus, welche die Rauchmelder in der Wohnung überprüfen sollen. Die Senioren ließen die Männer in die Wohnung, wo sie von einem der Männer in ein Gespräch verwickelt wurden. In der Zwischenzeit durchsuchten die beiden anderen Männer die Wohnung und entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Erst nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte das Ehepaar den Diebstahl. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Männer wurden als zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Einer der Unbekannten hat einen auffälligen Oberlippen- und Kinnbart. Sie trugen blaue Arbeitskleidung. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.