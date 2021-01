Im Ludwigshafener Stadtteil Maudach sind am Dienstag drei Menschen tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Mittwochmittag mitgeteilt haben, fand der Rettungsdienst gegen 19 Uhr einen 65-Jährigen, dessen 60-jährige Ehefrau und ihren 14-jährigen Sohn leblos auf. Ein Angehöriger hatte nach weiteren Angaben den Rettungsdienst verständigt. Die hinzugerufene Polizei stellte bei den drei Toten Schussverletzungen fest. In der Wohnung wurde ein Abschiedsbrief aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der 65-Jährige zunächst seine Familienmitglieder und dann sich selbst getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.