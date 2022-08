Ein Ehepaar aus Lampertheim ist am Samstagabend von einem Mann in der Innenstadt beleidigt und mit Pfefferspray besprüht worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 20.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Dort saß das Paar (36 und 37 Jahre alt) vor einem Café, als der Unbekannte unvermittelt ausfällig wurde. Er sprühte das Pfefferspray den beiden ins Gesicht und warf den 36-jährigen Mann zu Boden. Dann flüchtete er in Richtung Heinigstraße. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, dunklere Haare und Hautfarbe, Bartträger. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.