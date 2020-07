Ein 23-Jähriger ist am Sonntag in Heidelberg verhaftet worden, weil er am Tag zuvor seine drei Jahre jüngere Ehefrau im Streit mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die zweijährige gemeinsame Tochter sei ebenfalls verletzt worden, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Nach jetzigem Kenntnisstand fand der Angriff in einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Rohrbach statt. Sowohl die Frau als auch ihre Tochter befinden sich zur medizinischen Versorgung in einer Klinik. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Behörden nicht mehr. Im Vorfeld der Tat sollen keine Anhaltspunkte vorgelegen haben, die auf eine Gefahr für Mutter und Kind hätten schließen lassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.