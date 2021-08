Heute wohnt der 88-jährige Egon Wilhelmy in der Pfingstweide. Den Zweiten Weltkrieg erlebte er jedoch vor allem in Mannheim, seiner Geburtsstadt. An die vielen Stunden in Bunkern und an den Fliegeralarm erinnert er sich noch genau.

1932 wurde Egon Wilhelmy in Mannheim-Neckarau geboren. Sein Vater Friedrich, von Beruf Dreher, war wegen der Weltwirtschaftskrise arbeitslos. Mutter Margarethe brachte die Familie mit Klavierstunden „leidlich über die Runden“. „Als mein Vater 1935 bei der BBC in Käfertal eingestellt wurde, war der Weg für ihn mit dem Fahrrad zu weit, und wir zogen nach Mannheim-Ost“, berichtet Wilhelmy. Er und sein zweieinhalb Jahre älterer Bruder Rolf hätten dort eine sorglose Kindheit gehabt. Von den politischen Ereignissen bekamen sie nur wenig mit.

Als Sechsjähriger habe er dann aber erlebt, wie jüdische Geschäfte geplündert wurden und Synagogen brannten. Den ganzen Schrecken des Luftkriegs habe er erst ab 1943 mitbekommen. Da habe es fast jede Nacht Fliegeralarm gegeben, und die Hausbewohner seien zusammen in den Luftschutzbunker geströmt. Plastisch schildert Egon Wilhelmy, wie er den Bombenangriff am Abend des 10. August 1943 erlebte. „Es heulten die Sirenen, und wir saßen im Luftschutzkeller auf den Bänken und Pritschen“, sagt Wilhelmy. „Aus der Ferne hörten wir das Brummen vieler Flugzeuge. Wie wild schoss die Flak dazwischen. Dann schlugen in der Nähe die ersten Bomben ein, die unser Haus in den Grundfesten erschütterten.“ Man habe sich geduckt und den Atem angehalten. „Dann ein ohrenbetäubendes Krachen und mehrere Explosionen“, fährt er fort. In der Wohnung habe sie dann großes Chaos erwartet. Fenster und Türen zertrümmert, überall Scherben. Mit Handschuhen habe man aufgeräumt und die Betten gesäubert, um schlafen zu können.

65 Tote in einem Keller

Am nächsten Morgen hätten vereinzelt noch Häuser gebrannt, erzählt der heute 88-Jährige weiter. Auf dem Weg zum Einkaufen habe er gesehen, wie beim freigeschaufelten Kellereingang eines Trümmerbergs Sanitäter und Helfer Leichen bargen. Man habe von 65 Toten im Keller des sechsstöckigen Wohnhauses gesprochen, die alle erstickt oder in der Hitze umgekommen sein sollen.

Aufgeregt sei dem späteren Chemikanten sein Vater entgegengekommen und habe von einem Blindgänger erzählt, keine 50 Meter weiter. Einige Häuser seien bereits evakuiert. „Ich folgte ihm zu den anderen Hausbewohnern im Keller. Eine Stunde später eine ohrenbetäubende Detonation“, berichtet Wilhelmy. Das betroffene Haus bestand nur noch aus Schutt.

Schule zerstört

Da auch das Schulgebäude zerstört war, sei der Unterricht ausgefallen. Am 5. September sei schon wieder Alarm gewesen. Die Mutter bestimmte: Dieses Mal soll der fünf Minuten entfernte Tiefbunker aufgesucht werden. Vater wollte wieder im Haus bleiben. „Mama hatte schon vier Koffer schwer gepackt mit Wertsachen, Dokumenten, etwas Kleidung und persönlichen Dingen, die schleppten wir mit!“ Dann habe es die ersten Einschläge gegeben, der Bunker habe geschwankt. Nebenan habe ein Mann geschrien: „Terrorangriff auf Mannheim!“ Dann habe es Schlag auf Schlag gegeben, eine Bombe habe den Bunker getroffen und zum Schwanken gebracht wie ein Schiff.

Die Wilhelmys verließen den Bunker erst bei Tagesanbruch. „Draußen Hitze, Rauch und Staub, ringsum brennende Häuser mit einstürzenden Mauern“, beschreibt Wilhelmy seine Erinnerungen. „Als wir in unsere Straße einbogen, kam uns Vater entgegen. Übernächtigt mit rußgeschwärztem Gesicht. Das Haus war zur Hälfte abgebrannt.“

Vorübergehend in Friesenheim

So sei die Familie dann von Vaters Schwester Lotte in Friesenheim aufgenommen worden, bis Mutters Schwester Maria aus Überlingen telefonisch angeboten habe, dort ein möbliertes Zimmer zu besorgen. Es sei dort auch sicherer. Das habe – wegen dessen Arbeitsstelle – eine Trennung vom Vater bedeutet. Egon Wilhelmy, der in späteren Jahren 46 Länder bereiste, und Bruder Rolf gingen in Überlingen zur Schule, sechs Monate später habe es eine Wohnung gegeben. Vom Krieg selbst habe man dort nur wenig mitbekommen, erst im Frühjahr 1945 habe man das Nahen der Front durch Kanonendonner bemerkt. Am 22. April seien Franzosen und Marokkaner durch Überlingen marschiert, überall habe man weiße Tücher aus den Fenstern hängen sehen. Panzer und eine endlose Kolonne Militärfahrzeuge seien vorbeigerollt, es sei aber kein Schuss gefallen. „Das war’s“, habe die Mutter gesagt. „Wir haben es überstanden!“

Im August 1945 hatte Egon Wilhelmys Vater geschrieben, er sei von der Bayerischen Staatsbank als Hausmeister angestellt worden und könne ab 1. September seine Dienstwohnung beziehen. Die Familie könne wieder nach Ludwigshafen kommen. So kam am 22. September abends ein junger Transportunternehmer und verstaute die Möbel, Kisten und Koffer auf seinem Holzvergaser. „Als wir in Ludwigshafen in die Kaiser-Wilhelm-Straße einbogen, erwartete uns unser Vater schon ungeduldig vor der Halbruine der Bayerischen Staatsbank. Er schloss uns in die Arme und sagte gerührt: „Das seid ihr ja! Zwei Jahre waren wir getrennt, nun sind wir wieder beisammen.“

