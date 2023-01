Speyer-Nord bekommt ein neues Feuerwehrgerätehaus. Für den geplanten Bau einer Hauptfeuerwache kann die Stadt daraus aber nur sehr begrenzt etwas lernen. Warum das so ist, lesen Sie hier.

„Deutlich mehr als 30 Millionen Euro“ müsse die Stadt einsparen, damit die Finanzaufsicht ADD den Haushalt für 2023 genehmigt. So stellt es Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dar. Am 30. Januar will sie im Stadtrat eine Sparliste vorlegen. Die Behörde nennt keine Zahl, beklagt aber, dass die Stadt bei ihren Hausaufgaben schludert. Mehr dazu hier.

In Otterstadt schließt mit dem Ottermarkt mitten im Ortszentrum mehr als ein Supermarkt. Der Nahversorger war Treffpunkt und Kommunikationsplattform zugleich. Er wurde Jahrzehnte von der Familie Mühleisen geführt. Der Inhaber äußert sich im RHEINPFALZ-Gespräch zu den Gründen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wer in einem schlecht gedämmten Haus wohnt, merkt das zurzeit deutlich an den Heizkosten. Trotzdem gibt es nach Erfahrung von Andreas Holm viele Vorurteile und Mythen zum Thema energetische Sanierung. Was der Experte für energieeffizientes Bauen an Tipps hat, verrät er im RHEINPFALZ-Interview.

Die Sprachkitas in Ludwigshafen sind Geschichte – so viel steht inzwischen fest. Warum die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung in diesem Zusammenhang die Landesregierung kritisieren und wie Dezernentin Cornelia Reifenberg einen persönlichen Fehler erklärt, lesen Sie hier.

Nachdem SPD und CDU ihre Kandidaten für die Mannheimer Oberbürgermeisterwahl im Juni vorgestellt haben, zieht nun die Linke nach. Mehr über die Bewerberin erfahren Sie hier.