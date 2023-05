Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt nur fünf registrierte Funde der Efeu-Sommerwurz in den vergangenen 18 Jahren in der Pfalz – zuletzt im Juni in einem Privatgarten in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis): Die an den Wurzeln des Efeus schmarotzende Pflanze galt als vermeintlich selten in unserer Region. Sie kommt aber auch schon seit Längerem in Ludwigshafen vor, wie Geobotaniker Johannes Mazomeit vermelden kann.

„Im Juli 2016 bemerkte ich im Ruchheimer Gewerbegebiet Am Herrschaftsweiher auf einer mit Efeu bewachsenen Baumscheibe ein Exemplar der Efeu-Sommerwurz (Orobanche hederae)“, berichtet Mazomeit.