Die Mundartautorin Edith Brünnler kommt am Dienstag, 20. Februar, 14 Uhr, zu einer Lesung in das Quartierbüro in der Gartenstadt in der Kärntner Straße 19. Die mehrfache Preisträgerin im „Mundartwettbewerb Dannstadter Höhe“ liest unter dem Motto „Ich komm zu gar nix mehr“ aus ihren Werken auf hochdeutsch und natürlich auch auf pfälzisch. Der Eintritt ist frei. Brünnler wurde im Hemshof geboren und lebt mittlerweile in Edigheim. Nach dem Abitur erlernte sie den Beruf der mathematisch-technischen Assistentin und war bis zu ihrem Ruhestand in der IT-Branche tätig. 2001 begann sie mit dem Schreiben von satirischen Kurzgeschichten, dann kamen Bücher mit hochdeutschen Geschichten und Pfälzer Mundarttexten hinzu. Woher sie ihre Ideen dafür hat? „Unterschätzen Sie den Wahnsinn des Alltags nicht! Er bietet mehr Anregungen für Geschichten mit spitzer Feder, als es oft den Anschein hat“, sagt die 70-Jährige.