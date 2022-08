Am Kerwesonntag, 4. September, predigt Friedhelm Jakob (71), ehemaliger Pfarrer von Edigheim und Altdekan von Speyer, auf Pfälzisch in der protestantischen Kirche in Edigheim. Anlass ist die 1250-Jahrfeier des Ludwigshafener Stadtteils.

Jakobs Thema lautet: „Dehäm is dehäm – do un dort un jetzt un ach dann.“ Der Geistliche unternimmt einen Streifzug von der ersten urkundlichen Erwähnung Edigheims im Jahre 772 bis heute. Er geht dabei auf die Entvölkerung des Orts im Dreißigjährigen Krieg und die Wiederbesiedlung mit Flüchtlingen ein. „In meiner Predigt steht der Heimatbegriff im Mittelpunkt. Heimat ist ein Lebensgefühl, verändert sich, ist nichts Statisches“, sagt Jakob. Und dann gebe es natürlich auch die „ewige Heimat“ für die Christen nach dem Tod.

Der 71-Jährige selbst hat Heimat an verschiedenen Orten erlebt: Jakob ist in Schwegenheim aufgewachsen, lebte in Landau und kam dann mit 25 als bundesweit jüngster Pfarrer nach Edigheim. Als er 1997 Dekan wurde, verlagerte sich sein Lebensmittelpunkt nach Speyer. Im Ruhestand zog es ihn zurück nach Edigheim, obwohl er als junger Pfarrer eigentlich nicht nach Ludwigshafen wollte.

Jakob will auch Heimatgeschichten der Ludwigshafener Mundartautorin Edith Brünnler und einen pfälzischen Rap vortragen. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und dauert eine Stunde. Nach der „Kerch uff Pälzisch“ geht’s zum Frühschoppen am Kerwe-Stand des TV Edigheim.