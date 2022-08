Eine Schülergruppe der IGS Edigheim ist unter drei rheinland-pfälzischen Schülerteams, die von einer Jury ausgewählt wurden und Anfang September zu einer Netzwerkveranstaltung für „Technik Scouts“ nach Bonn fahren werden. Mehr als 75 Schülergruppen aus fünf Bundesländern, die sich außerhalb des Unterrichts für den Betrieb der digitalen Lehr-Lerninfrastruktur an ihrer Schule engagieren, hatten an einer Ausschreibung der Telekom Stiftung und den Bildungsministerien von Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein teilgenommen. Insgesamt 25 der Teams, die unter anderem Mitschüler sowie Lehrkräfte in die Nutzung von Geräten einweisen, Software-Updates installieren oder die Webseite und die Social-Media-Kanäle der Schule pflegen, dürfen an der Veranstaltung in Bonn teilnehmen.