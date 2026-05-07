Die Edigheimer Hofflohmärkte gehen im Mai in die dritte Runde. Nach einem Jahr Pause dürfen sich Aussteller und Schnäppchenjäger wieder ins Zeug legen.

Am 30. Mai ist es wieder so weit. Ein Muss im Kalender von Liebhabern der Flohmarkttradition und gleichzeitig die Gelegenheit, um in Kellern, Dachböden, Kleiderschränken oder Kinderzimmern Platz zu schaffen. Interessierte können sich über die Website anmelden und werden in einer Karte mit einem Punkt markiert. Für Besucher machen die Ortsangaben die Suche nach Ausstellern einfacher.

Organisatorin der Edigheimer Hofflohmärkte, Lela Pawlowski, plant, eine interaktive Karte auf der Website zu veröffentlichen, mit deren Hilfe sich die Besucher navigieren lassen können. Außerdem soll auf den großformatigen Plakaten ein QR-Code angebracht werden, der die Karte mit Ausstellern anzeigt. Wer sich anmeldet, bekommt eine Markierung und zieht deutlich mehr Kundschaft an. Nach einer Resonanz von 135 Anmeldungen bei der ersten Auflage und 110 bei der zweiten liegen die Anmeldezahlen knapp vier Wochen vor dem Start bereits bei 50. „Wobei sich etliche spontan entscheiden und nicht mehr auf der Karte vermerkt werden können“, weiß Pawlowski aus Erfahrung.

Stände nur auf privatem Raum

Erlaubt sind die Stände nur auf privatem Gelände, also Hof, Garage, Stellplatz, nicht auf dem Gehsteig oder im öffentlichen Raum.

Nach dem Auftakt im Jahr 2023 und der Fortsetzung 2024 gab es letztes Jahr eine Pause bei den Edigheimer Hofflohmärkten. Die Verschnaufpause hat Pawlowski benötigt, denn Organisation mit Planung und Einkauf von Flyern und Plakaten stemmt sie alleine. Zum Verteilen des Werbematerials stehen ihr dieses Mal vier Helfer zur Seite. Sollten sich mögliche Spender an den Druckkosten beteiligen, freut sie sich natürlich. Eine Anmeldung für die Teilnahme am Samstag, 30. Mai, von 12 bis 17 Uhr ist über die Homepage bis spätestens Samstag, 23. Mai, unter edigheimer-hofflohmaerkte-1.jimdosite.com möglich. Dort werden auch alle möglichen Fragen beantwortet.

Für drei weitere Stadtteile stehen die Termine auch bereits fest, jeweils an einem Samstag. In Maudach am 13. Juni, in Friesenheim am 4. September und in Rheingönheim am 12. September.