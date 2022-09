Mit zwei Zebrastreifen soll der Kreuzungsbereich Uhlandstraße/Im Zinkig/Wolfsgrubenweg in Edigheim neu geordnet werden. Im Rahmen des Modellvorhabens Stadtdörfer werde die bisherige Dreier-Kreuzung umgestaltet, erklärten Karin Länger-Schmidt und Rüdiger Schmidt von der Stadtverwaltung dem Ortsbeirat Oppau am Dienstagabend. Strittig war dabei die Position des zweiten Fußgängerüberweges. Unstrittig, dass zunächst der Wolfsgrubenweg in Richtung Im Zinkig überquert werden solle. Ob dann aber direkt der zweite, neue Zebrastreifen noch vor oder erst nach der Uhlandstraße folgen soll, war Gegenstand der Diskussionen. Vor – so lautete der Vorschlag der Verwaltung. Danach war sich die Mehrheit des Ortsbeirats, bis auf die Freien Wähler, einig. „Wir sind aber nicht völlig frei in unserer Entscheidung“, erinnerte Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). „Wir würden die andere Variante bevorzugen, aber wenn es nicht anders geht, dann folgen wir dem Vorschlag der Verwaltung, bevor an dieser Stelle gar nichts passiert“, lautete daher sein Kompromissvorschlag.