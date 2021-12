Zwei Verletzte und zwei nicht mehr fahrtüchtige Autos, die abgeschleppt werden mussten: So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen in der Oppauer Straße ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto auf der Bannwasserstraße und wollte über die Oppauer Straße in Richtung B9 fahren. Zur gleichen Zeit war ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Oppauer Straße in Richtung Brüsseler Ring unterwegs. Den Beamten zufolge stießen beide Autofahrer an der Kreuzung Oppauer Straße/ Bannwasserstraße zusammen. Aufgrund ihrer Verletzungen seien sie ins Krankenhaus gebracht worden.