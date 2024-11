Unbekannte sind im Zeitraum von Montag, 28. Oktober, bis Mittwoch, 6. November, in ein Einfamilienhaus in der Straße Faselwiese (Edigheim) eingebrochen. Die Schadenshöhe ist dem Polizeibericht zufolge noch nicht bekannt. Wer in der Zeit in der Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.