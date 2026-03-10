In der Edigheimer Straße Im Zinkig zwischen Haus Nummer 49 und Nummer 73 werden bis Mittwoch, 11. März, Asphaltarbeiten ausgeführt. Das hat die Stadtverwaltung erst am Dienstagmorgen mitgeteilt. Dafür muss die Straße nach den weiteren Angaben für den Kfz-Verkehr voll gesperrt werden, die Umleitung erfolgt über die Ludwig-Wolker-Straße. Die Strecke bleibt für den Fuß- und Radverkehr geöffnet, sodass die Straße weiterhin als Schulweg genutzt werden kann. Die provisorisch angelegten Parkstände entlang der Baustraße im direkten Baustellenumfeld bleiben für Anwohner ebenso nutzbar. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich möglichst zu meiden und die Umleitungsstrecke zu nutzen.