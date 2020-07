[Aktualisiert 17.30 Uhr] Im Stadtteil Edigheim hat am Montagmittag ein Passant mindestens sieben Tierkadaver am Rande des Altrheingrabens im Bereich des Dammstücker Wegs gefunden. Der Mann war mit seinen beiden Hunden spazieren, als ihm Aasgeruch auffiel. Im Gestrüpp und am Ufer des Altrheins fand er dann die Kadaver von Enten und Nutrias, wie er weiter der RHEINPFALZ berichtete.

Er gehe davon aus, dass die Tiere auf nicht natürliche Art und Weise gestorben und womöglich vergiftet worden seien, sagte der Mann. Eine Nutria-Familie, die er in dem Bereich schon häufiger beobachtete, sei verschwunden. Die Polizei w will nun prüfen, was hinter dem Fund steckt und hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Streife war am Nachmittag vor Ort.

Die Stadtverwaltung ist informiert, damit die Kadaver entsorgt werden. Laut einem Verwaltungssprecher ist die Stadtreinigung für die Entsorgung von Kleintieren wie Vögeln zuständig. Bei größeren Tieren wie Füchsen oder Rehe sei es der jeweilige Jagdpächter oder Förster. Tote Hunde oder Katzen könnten auch in einem Tierheim abgegeben werden, so der Sprecher.