In Edigheim wird ab dem Wochenende wieder Quetschekerwe gefeiert. Nach der Corona-Zwangspause wird es auch wieder einen Kerweumzug durch den Ort geben, der 1250. Jubiläum feiert.

Los geht’s am Samstag um 13.30 Uhr in der Bürgermeister-Fries-Straße mit dem traditionellen Kerweumzug zusammen mit Vereinsvertretern und Kindergartenkindern durch den Stadtteil. Gegen 14.30 Uhr wird an der Bühne der Arbeitsgemeinschaft Edigheimer Vereine Arge-Vorsitzender Frank Dudek gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sowie Ortsvorsteher Frank Meier (alle SPD) die 42. Quetschekerwe eröffnen. Natürlich wird zur Eröffnung wieder der etwa 1,80 Quadratmeter große Zwetschgenkuchen angeschnitten, der von der Bäckerei Görtz gestiftet wird. Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt den ortsansässigen Kindergärten zugute.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause freuen sich die Vereine wieder, die Gäste mit Schmankerln auf der Festmeile zu versorgen. Im Schulhof der Lessingschule bietet die Jugendfreizeitstätte ein Programm, das Edigheimer Marchingband Ensemble der Heartliner gibt eine Kostprobe seines Könnens. Für Partylaune sollen ab 19 Uhr auf der Bühne die „Poor Boys“ sorgen.

Am Sonntagmorgen um 11 Uhr steigt der traditionelle Frühschoppen der Arge im Zelt der Turner des TV Edigheim zusammen mit den Ortsbeiräten und einem kleinen Programm. Die Straßenkerwe endet dann am Sonntagabend. Noch bis Montagabend versorgt der Liederkranz 1845 Edigheim im protestantischen Gemeindezentrum in der Badgasse seine Gäste mit Pfälzer Spezialitäten. Die Fahrgeschäfte sind noch bis zum Dienstag, 6. September, auf dem Edigheimer Marktplatz geöffnet.