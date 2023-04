Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Edigheim sollen in einem Neubaugebiet rund 40 neue Häuser gebaut werden. Die Pläne für die Bebauung entlang des Zinkigs liegen nun auf dem Tisch. Das Projekt hat viele Befürworter, doch es gibt auch Widerstand dagegen.

An das Edigheimer Baugebiet Wolfsgrube schließen sich Ackerflächen an. Hier soll in den kommenden Jahren ein Neubaugebiet entstehen. Geplant sind 17 Einfamilienhäuser, zwölf Doppelhaushälften