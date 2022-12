Fesseln mussten Polizeibeamte einen Mann, der am Montagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Edigheim randaliert hatte. Als sie zusammen mit Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) eintrafen, warf der 54-Jährige neben einem Messer auch ein Fahrrad und einen Tresor aus dem Fenster. Weil er auf Ansprachen nicht reagiert, wurde er gefesselt und in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.