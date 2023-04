Der Edigheimer Kinderchor Grünschnäbel probt derzeit für ein Projekt, das insgesamt 6000 Kinder für das Singen begeistern möchte. Am 17. Juni soll es ein großes Konzert in der Mannheimer SAP-Arena geben, interessierte Kinder können noch mitmachen.

Die siebenjährige Aleyna stürmt freudestrahlend die Tür herein. Dass sie sich auf die heutige Probe der Grünschnäbel, dem Kinderchor des Liederkranzes Edigheim, freut, ist ihr anzusehen. Als dann noch ihre Freundin Greta hereinkommt und ihr um den Hals fällt, ist die Freude doppelt so groß. Genau das ist es, was Kinder in einem Chor erfahren sollen: Spaß, Freundschaft und eine tolle Gemeinschaft, so die Meinung von Chorleiterin Martina Egli.

Die Grünschnäbel, wie auch ihre älteren Sangesfreunde der Young Voices, proben zurzeit für „6K United!“ – ein Projekt von Musikprofessor Fabian Sennholz und seinem Team. Schul- und Freizeitchöre, die sich dafür anmelden, erhalten ein musikalisches Repertoire und studieren dieses im Vorhinein in ihren Chorproben ein. Bei einem gemeinsamen Konzert kommen dann die Chöre einer bestimmten Region in einem großen Konzerthaus zusammen, um die einstudierten Lieder gemeinsam zu singen. „6K“ steht dabei für das Ziel, 6000 Kinder in einer Region für das Projekt zu begeistern. Am 17. Juni findet das Event in der Mannheimer SAP-Arena statt.

Popsongs und Volkslieder

„Das Repertoire ist sehr vielfältig“, meint Chorleiterin Martina Egli. „Es sind moderne und ältere Popsongs dabei, aber auch deutschsprachige und anderssprachige Volkslieder sowie ganz klassische Stücke. In diesem Jahr zum Beispiel der Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel.“

Elsa, neun Jahre alt, war schon beim letzten Mal dabei: „Das war ein so schöner Tag“, schwärmt sie. Wir waren total viele Kinder, eine Band hat gespielt und ein Dirigent hat mit uns geübt, abends war dann die Vorstellung für die Eltern und andere Besucher. Wir haben alle zusammen gesungen, Tausende Kinder waren das. Wir haben alle zusammen eine Welle gemacht, das war total krass.“ Der neunjährige Liam stimmt ihr gleich zu: „Das war total cool. Eine echte Band hat uns begleitet. Und die vielen singenden Kinder waren beeindruckend.“

Als die RHEINPFALZ zu Besuch ist, proben die Grünschnäbel „99 Luftballons“ von Nena. Zuvor gab es ein Aufwärmprogramm mit Streck- und Reckübungen, mit lautem Gähnen und Zischen sowie kleinen Zungenbrechern. Insgesamt klappt schon alles gut, nur den Text der vierten Strophe müssen die jungen Sänger noch etwas üben – denn da heißt es Kriegsminister und Benzinkanister, nicht Kriegskanister.

Noch Fragen?

Wer Lust bekommen hat mitzumachen, der kommt am besten recht bald freitags um 16.30 Uhr in den Anbau der Edigheimer Lessingturnhalle. Der Einstieg in die Proben ist noch möglich.