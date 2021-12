Die Eigentümerin eines leerstehenden Gebäudes in der Edigheimer Bannwasserstraße hat am Sonntagnachmittag gemeldet, dass sich in dem Gebäude mehrere Kinder und Jugendliche aufhalten würden. Laut Polizeibericht konnten die Beamten vor Ort einen 14-Jährigen, einen 12-Jährigen sowie zwei 10-Jährige auf dem Grundstück feststellen, auf dem sich insgesamt zwei leerstehende Gebäude befinden. An einem der Gebäude seien eine Fensterscheibe eingeschlagen und Abdeckungen von Lüftungsschächten beschädigt worden. Nachdem mit dem Jugendlichen und den drei Kindern über ihr Verhalten gesprochen wurde, wurden die vier laut Polizei ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.