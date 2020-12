Beim Einbruch in einen Kiosk in Edigheim ist ein Schaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags entstanden. Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu dem Kiosk in der Oppauer Straße. Dabei richteten die Einbrecher erheblichen Schaden an. Außerdem stahlen sie Waren. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.