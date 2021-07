Das Thema Berufsorientierung steht an der IGS Edigheim schon in Klassenstufe sieben auf dem Programm. Als Vorbereitung auf den Praxisalltag konnten die Schüler jetzt einen neuartigen Berufeparcours absolvieren.

Es waren etwa 110 Siebtklässler, die sich an der IGS Edigheim mit unterschiedlichsten Berufsbildern vertraut machten und dabei ihre Lehrkräfte mehr als einmal zum Staunen brachten. Teilweise ungeahnte Fähigkeiten wurden da entdeckt und an den Tag gelegt. An Ständen konnten sich die jungen Teilnehmer zudem bei der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer sowie der Agentur für Arbeit informieren.

Viele sind orientierungslos

Die Chancen von Berufsreifeschülern, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, seien nach wie vor begrenzt, heißt es seitens der IGS. Begründet sei dies zum einen in den Gegebenheiten des Arbeitsmarktes als solches, zum anderen aber auch in einer immer größer werdenden Orientierungslosigkeit der Schülerinnen und Schüler bezüglich der Anforderungen, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des Arbeitsmarktes – ganz besonders seit der speziellen Situation durch Corona.

Damit das Ziel erreicht werde, möglichst viele Schülerinnen und Schüler in Ausbildung zu bringen, sollen diese laut IGS Folgendes möglichst früh lernen: die Orientierung in der Berufswelt, das Erkennen der eigenen Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen sowie die Fähigkeit, sich erfolgreich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Ein Baustein hierfür sei der Berufeparcours. Er soll den Schülern einen handlungsorientierten Einblick in bis zu 60 Berufe geben, indem sie praktische Tätigkeiten durchführen können. Dabei seien einige Übungen teilweise in wenigen Sekunden zu lösen, andere handwerkliche Übungen benötigten bis zu 15 Minuten.

Mädchen und Jungs getrennt im Parcours

Große Bedeutung misst die IGS auch der Möglichkeit bei, einen Zugang zu jeweils geschlechtsuntypischen Berufsfeldern zu öffnen. Jungen und Mädchen durchliefen den Parcours deshalb in getrennten Gruppen. Mädchen würden sich so vermehrt an technisch orientierte Stationen trauen und Jungen sich nicht von Stationen fernhalten, die eher frauentypischen Berufen zugeschrieben werden. Der Berufeparcours könne somit ein Türöffner sein, um die eigenen Stärken kennenzulernen.

Spaß hatten die Siebtklässler übrigens auch: beim Schrauben, Tischdecken, Nachbauen von Modellen, Wickeln von Puppen, dem Aufbau von Stromkreisen und auch beim Frisieren. Federführend durchgeführt hat den Geniefabrik-Berufeparcours das Team rund um Hans Rheinnecker, Leiter der Berufsorientierung, des Praxistages und der Potenzialanalysen in Rheinland-Pfalz. Den Kontakt zum Träger Geniefabrik konnte die IGS über Education Y, ihren externen Partner in der Berufsorientierung knüpfen, der die Veranstaltung seinerseits sponsorte.