Ein ziemlich einzigartiges Projekt ist in den vergangenen Jahren im Umfeld der Integrierten Gesamtschule Edigheim entstanden. Dort hat ein Förderverein gemeinsam mit Eltern, Schülern und Lehrern damit begonnen, das sehr große und ehemals triste Außengelände neu zu gestalten. Die Federführung hat dabei Marion von Brockhausen, die nicht nur mit einem grünen Daumen, sondern vor allem sehr viel Energie am Werk ist, und der es immer wieder gelingt, andere Menschen für ihre Sache zu begeistern. Inzwischen gedeiht an der Gesamtschule vieles prächtig. Es gibt schattige Aufenthaltsbereiche, alte Obstbäume, Wein- und Bienenstöcke und Beete und Blumen.

All das will bei den hochsommerlichen Temperaturen natürlich regelmäßig gegossen werden, damit es nicht verdorrt. Daher hat der Förderverein um Marion von Brockhausen nun einen Hilferuf abgesetzt. Die emsigen Ehrenamtlichen suchen dringend Spender für die Bewässerung des großen Schulgarten-Areals. „Wer Gartenschläuche, Verbindungsteile oder Viereck-Regner hat, die er selbst vielleicht nicht mehr braucht, kann sie jederzeit auf dem Schulhof, Mühlaustraße 51, neben dem Gartenhäuschen, abgeben“, teilt von Brockhausen mit. Auch anderes Gartenwerkzeug, das noch gebrauchstüchtig ist, sei jederzeit willkommen.

Das ist doch ein perfekter Anlass, mal nachzuschauen, was in manchem Keller oder einer Garage ungenutzt verstaubt.