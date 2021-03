Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag zwei große Steine auf einen schwarzen Ford C-Max geworfen, der in der Werderstraße (Edigheim) geparkt war. Laut Polizei wurden die Windschutzscheibe und das Beifahrerfenster beschädigt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.