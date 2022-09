Drei Gebäude mit insgesamt 13 Wohneinheiten sollen in der Oppauer Straße in Edigheim anstelle des ehemaligen Textilhauses Holz-Fröhlin entstehen. Im Hofinneren seien dafür 20 Parkflächen vorgesehen. Das vordere Haus soll sechs Wohneinheiten haben, vier weitere sind im hinteren Gebäude und in der ehemaligen Scheune sollen zwei Maisonette und eine Dachgeschosswohnung entstehen“, erklärte der Investor bei der Sitzung des Ortsbeirates Oppau am Dienstag. So sollen die Wohnungen zwischen 70 und 130 Quadratmeter groß sein und in einer Preisklasse von rund 4000 Euro pro Quadratmeter liegen. Auf der Straße entfallen dabei keine Parkplätze. „Die ehemalige Zufahrt zu dem Gelände wird verlegt. Dafür entfällt weiter rechts ein Parkplatz, aber dafür entsteht einer vor der ehemaligen Zufahrt“, informierte er.