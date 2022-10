Lecker Fisch gibt es am 1. November beim Angelsportverein Edigheim. Auf seinem Vereinsgelände neben dem TV am Ostring kommen ab 11 Uhr die ersten Forellen aus dem Rauch. Auf dem Speiseplan steht zudem Rotbarschfilet. Wer auf Fleisch nicht verzichten will, bekommt auch eine heiße Wurst. Vorbestellungen können unter Telefon 6684555 aufgegeben werden. Dem Fischessen vorgeschaltet ist ein Hecht-Hegefischen von 8 bis 11 Uhr. Teilnehmer brauchen dafür einen gültigen Fischerei-Schein. Die Tageskarte kostet 15 Euro.