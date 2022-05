Mit mehreren Veranstaltungen soll das Edigheimer Ortsjubiläum in den kommenden Monaten gefeiert werden: Am Samstag, 11. Juni, ist ein Jubiläumsvolkslauf geplant. Anschließend gibt es ein Sport- und Spielfest sowie Live-Musik auf dem TVE-Gelände. Ein Jubiläumskonzert mit der Formation „No Names“ ist am Samstag, 9. Juli, im Oppauer Bürgerhaus geplant. Außerdem soll es am Samstag, 23. Juli, einen historischen Rundgang durch Edigheim geben. Zur Spurensuche nach der 1250-jährigen Ortsgeschichte laden Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) und Stadtarchivar Klaus Jürgen Becker ein. Ferner werden alle Kita-Kinder in Edigheim eine Wanderausstellung über die Geschichte und Zukunft des Ortes erstellen, wie Arge-Chef Frank Dudek weiter informiert.