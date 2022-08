Eine Auto ist in Edigheim in der Nacht zum Freitag ausgebrannt. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind noch unklar, wie die Polizei weiter mitteilt. Anwohner in der Mayenbergstraße hatten um 2.50 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert, die den brennenden Wagen löschte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung das Feuer ausgelöst haben. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter 0621 963-2773