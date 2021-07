Eine 46-jährige Kleinkraftradfahrerin ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall in Edigheim an der Kreuzung Kriemhildstraße/Giselherstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 63-jähriger Autofahrer die Vorfahrt der Frau missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 46-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 850 Euro.