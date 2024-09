Zum bereits 44. Mal findet in diesem Jahr die Edigheimer Quetschekerwe statt. Zahlreiche Besucher trotzten am Samstag der Hitze und verfolgten gut gelaunt den traditionellen Umzug. Noch bis Dienstag wird in Edigheim gefeiert.

Mit bemalten Schildern und bunten Luftballons versammeln sich bei bester Stimmung die örtlichen Vereine. Seit Langem zum ersten Mal wieder mit dabei: der Karnevalsverein Obbarer Dambnudle. Weil es ab Oktober