Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund 2200 Menschen haben die 13 Erwachsenen-Veranstaltungen des Mannheimer Literaturfests „Lesen Hören“ besucht. Nach einer Literaturnobelpreisträgerin und einer Buchpreisträgerin war zum Abschluss mit Edgar Selge ein berühmter Schauspieler zu Gast – mit seinem literarischen Debüt.

Begonnen hatte die 16. Ausgabe des Festivals am 24. Februar. An genau jenem Donnerstag, der in die Geschichte eingehen wird. Dem Tag, an dem Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine