Die Kaufmannsfamilie Scholz wird neuer Betreiber des Edeka-Markts in der Schweigenerstraße 4 in Maudach. Das Lebensmittelgeschäft öffnet unter neuer Führung am Freitag, 1. April, wie Edeka Südwest weiter mitteilt. Der Vollsortimenter bietet eine Auswahl von über 15.000 Artikeln auf rund 888 Quadratmetern Verkaufsfläche. Damit tragen Brigitte und Andreas Scholz gemeinsam mit Marktleiter Sascha Hauck und den 25 Mitarbeitenden zur Nahversorgung im Stadtteil bei. Der Markt hat montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Rund 50 Parkplätze befinden sich am Markt. Neben dem Laden in Maudach betreibt das Ehepaar Scholz vier weitere Edeka-Märkte in Ludwigshafen und Frankenthal.