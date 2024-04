Erstmals bewirtschaftet der „Hoiner-Stammtisch“, eine bunte Mischung Menschen, die sich bis zu deren Schließung regelmäßig in der ehemaligen Gaststätte „Zum Hirsch“ bei Heiner und Anneliese Bohr in Rheingönheim getroffen hatten, die Hütte am Eckkopfturm in Deidesheim. Alle, die eine Wanderung machen wollen, sind eingeladen, am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, jeweils zwischen 10 bis 18 Uhr dort einzukehren. Es gibt Pfälzer Gerichte, Vegetarisches und Veganes, hausgemachte Kuchen, Kaffee und gekühlte Getränke. Der komplette Erlös wird an das Eckkopf-Hüttenbetreiber-Team und den Stadtteilverein Rheingönheim gespendet. Der Eckkopf kann nicht nur von Deidesheim, sondern auch von Wachenheim oder Forst in verschieden langen Touren angelaufen werden und bietet vom Aussichtsturm einen besonderen Weitblick über die Pfalz.