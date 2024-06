Riesiger Jubel bei der FG 08 Mutterstadt II. Das Team von Trainer Dominik Weber besiegt 08 Haßloch II 2:1 (1:0) und steigt in die A-Klasse Rhein-Mittelhaardt auf.

Nach dem Abpfiff stürzten sich die komplette Mannschaft, Trainerteam, Betreuer und Fans auf Torhüter Mike Horder. Der hatte zwar gut gehalten, war aber nicht über Gebühr schwer geprüft worden. Es war viel mehr ein Dank an den 35-Jährigen, der sein letztes Spiel für die Reserve der FG bestritt und künftig als Torwarttrainer der Mutterstadter tätig sein wird. Wenig später rückten die Gastgeber dem ersten Kasten Bier zu Leibe.

Die Partie begann vor 600 Zuschauern mit zwei strittigen Szenen, die Schiedsrichter Andreas Enckler jeweils richtig entschied. Bei einem Zweikampf zwischen FG-Verteidiger Simon Pankner und Haßlochs Valentyn Hodovanets im Strafraum ließ er weiterlaufen und pfiff nicht den geforderten Elfmeter (2.). Als Gästetorwart Jan Piotrowski außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand spielte, zeigte Enckler die Gelbe und nicht die Rote Karte, weil der Keeper keine klare Torchance verhindert hatte (6.). Den folgenden Freistoß hob der sehr auffällig agierende Jan-Luca Jung über die Mauer, doch die Kugel klatschte an den Pfosten (7.).

Tolle erste Hälfte

Die starke Anfangsphase der Platzherren krönte Daniel Leicht nach einer Jung-Ecke per Kopf mit dem 1:0 (9.). „Die Chipvariante mit wenig Zug auf den ersten Pfosten haben wir einstudiert. Schön, dass es in diesem Spiel geklappt hat“, freute sich der 27-jährige Jung. Der Regisseur sagte aber auch, „dass starke Haßlocher uns alles abverlangt haben“. In der Tat: Nach einer weiteren Chance für Jung nach Niklas Semmlers flacher Hereingabe (12.) fanden die Gäste besser in die Partie und erarbeiteten sich mehr Spielanteile. Während die FG auf strukturierten Spielaufbau mit vielen Flachpässen setzte, agierten die Haßlocher zielstrebig und versuchten auf dem schnellsten Weg in die Spitze und zu Abschlüssen zu gelangen.

Und so kam der Gast zu Möglichkeiten. Nach einem Freistoß fand Maxim Doll binnen Sekunden erst mit dem Kopf und dann mit dem Fuß in Horder seinen Meister (23.). Zum Pechvogel wurde Haßlochs Mittelstürmer Alexander Wesseling. Erst verpasste er die Flanke von Thomas Schumann hauchdünn (33.), dann schoss er knapp am langen Eck vorbei (41.). Und als er nach einer Flanke endlich traf, stand er im Abseits (45.).

Anschlusstreffer fällt zu spät

Was die erste Halbzeit fußballerisch versprach, konnte die zweite nicht halten, zumal der überragende Jung der Partie die Spannung nahm. Wieder servierte er den Ball per gechippter Ecke maßgerecht, wobei dieses Mal der eingewechselte Leon Hochhaus einköpfte (53.). „Zwei Standards haben die Partie entschieden. Wir waren zu verkrampft und in der zweiten Hälfte ging nicht mehr viel“, sagte Haßlochs Trainer Ingo Reich. Die Gäste gaben zwar nie auf, doch es fehlte an Durchschlagskraft. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Ilias Kuhn per Kopfball auf 1:2 – zu spät, um die Partie noch drehen zu können.

„Wir haben zweimal knapp verloren. Mit etwas mehr Glück kann es ganz anders laufen“, ärgert sich Haßloch André Pischulti. Sichtlich mitgenommen, aber glücklich war der Mutterstadter Coach. „Das Spiel hat Nerven gekostet. Wir haben nach der Pause gut verteidigt und sind verdient aufgestiegen. Aber Respekt für Haßloch“, betonte Dominik Weber. Die Eckenvariante sei vor dem Spiel noch einmal Thema gewesen. Auf die Frage, wie denn gefeiert werde, antwortete der Trainer: „Wer am Montag arbeiten geht, ist selbst schuld.“