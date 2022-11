Jetzt ist es offiziell: Eckart Würzner ist mit 54 Prozent der Stimmen als Heidelberger Oberbürgermeister wiedergewählt worden. Der Gemeindewahlausschuss der Stadt hat am Dienstag in öffentlicher Sitzung das Ergebnis festgestellt. Der parteilose 61-Jährige steht seit 2006 an der Spitze der Stadt und tritt nun seine dritte Amtszeit (acht Jahre) an. Da Würzner bei der Wahl am 6. November nicht die erforderliche absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhielt, war es am 27. November zu einer Stichwahl gekommen. Dabei setzte er sich gegen Theresia Bauer (Grüne) durch. Würzner ist Diplom- Geograph, verheiratet und hat vier Kinder. Sein Sohn Niklas ist Profibasketballer bei einem Heidelberger Team.