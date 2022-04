Schutzzaun an A650: Bremsen für Echsen

Ein Herz für Tiere im Allgemeinen und Zauneidechsen im Besonderen zeigen die Verkehrsplaner. Auf der A650 bereiten sie im westlichen Stadtabschnitt in Richtung Maxdorf derzeit alles vor, damit die streng geschützten Kriecher während der bis Mitte Oktober geplanten Sanierungsarbeiten nicht zu Schaden kommen. Denn es könnte ja sein, dass die Tierchen von der Böschung ins stillgelegte Baufeld laufen, von der Walze überfahren werden oder im aufgebrachten Asphalt stecken bleiben. Das will niemand. Also werden vor den eigentlichen Bauarbeiten erst mal Reptilienschutzzäune aufgestellt. Fangeimer mit dem Eidechsenstau darin sollen täglich eingesammelt, die Beute auf dem stillgelegten Autobahnparkplatz westlich der Anschlussstelle Maxdorf wieder ausgesetzt werden. Dort sollen steinerne Pyramiden entstehen, in denen sich die Eidechsen ungestört und unbedroht tummeln können. Dauerurlaub vor den Toren mit orientalischem Flair also. Ludwigshafener Eidechsenherz, was willst du mehr. Da bremst der tierliebe Autofahrer am Wochenende doch gerne auf der A650 ab, weil ein Fahrstreifen für den Aufbau der Zäune gesperrt werden muss.

Grüne und AfD: Schuften fürs Klima

Schon grotesk: Die Gewinner der Kommunalwahl 2019 – Grüne: 16,6, AfD: 13,5 Prozent – stehen kurz nach der Halbzeit der Legislaturperiode als Verlierer da. Beide Parteien haben sich durch Intrigen und Machtkämpfe selbst zerlegt. Streit, Aus- und Rücktritte sowie Vorstandswechsel statt politischer Input kennzeichneten die vergangenen drei Jahre in beiden Lagern. Dabei gäbe es so viele Themen in der Stadt, an denen man sich inhaltlich abarbeiten könnte: von der Hochstraßensanierung über den Rathausneubau bis zur Konsolidierung der Finanzen. Bis zur nächsten Wahl 2024 bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich zu profilieren. Im jeweils hochsensiblen Bereich interner Klimaschutz könnte man mal anfangen.