Ein Trickbetrüger hat am Mittwochvormittag am Ludwigsplatz in der Innenstadt die Hilfsbereitschaft eines 79-jährigen Mannes ausgenutzt und so einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Nach Angaben der Polizei sprach der unbekannte Täter den Mann gegen 11 Uhr an und bat ihn, ihm einen Geldschein für den Parkautomaten zu wechseln. Als der 79-Jährige sagte, dass er kein Kleingeld habe, fragte der Unbekannte, ob er mit der EC-Karte des 79-Jährigen bezahlen könne. Der Unbekannte versprach, den Betrag dann gleich zurückzugeben. Der 79-Jährige willigte ein und verriet auf Nachfrage auch seinen PIN-Code. Etwa eine Stunde später merkte der 79-Jährige, dass seine EC-Karte weg war. Der Täter hatte zu dem Zeitpunkt schon einen vierstelligen Betrag abgebucht. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.