Die Stuttgarter Saloniker holen ihr abgebrochenes Konzert im Ebertpark am Dienstag nach. Musiziert wird wieder auf einem Floß auf dem Schwanenweiher. Das war dann doch etwas zu viel Wasser bei der Wassermusik: Am Dienstag gastierten die Stuttgarter Saloniker mit ihrem Seenachtskonzert im Ebertpark. Nach anhaltend starkem Regen entschied sich das Ensemble jedoch dafür, das Konzert abzubrechen. Nun steht ein Nachhol-Termin fest: Am kommenden Dienstag, 25. August, sind die Saloniker erneut in Ludwigshafen. Beginn ist um 19 Uhr, wieder am Schwanenweiher. „Die alten Karten gelten weiter“, teilen die Saloniker mit. Außerdem gibt es für Interessierte noch Restkarten.

