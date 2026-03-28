Die anspruchsvolle Sanierung des Quellgartens im Ebertpark steht an. Ab 30. März starten die Arbeiten rund um die Baustelle. Was die Pläne vorsehen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wird zunächst der Arbeitsbereich mit einem Zaun gegen das Betreten gesichert und die Baustelle eingerichtet, um den seit 2018 unter Denkmalschutz stehenden Quellgarten schrittweise zu sanieren und damit langfristig zu erhalten. Zu den zu leistenden Arbeiten zählt demnach das umsichtige Entfernen der Blockabdeckungen der einzelnen Becken, die sorgfältig gelagert werden müssen, um sie danach wiederverwenden zu können. Nach den Osterfeiertagen – Anfang der 15. Kalenderwoche – beginnen die Betonsanierungsarbeiten.

Zunächst werden lockere Teile entfernt und neue Leitungen, die alten stammen aus den 1960er-Jahren, in den Betonbecken verlegt. Besonders komplex und herausfordernd sind laut Verwaltung die Sanierungen der Fugenarbeiten, der filigranen Bachläufe und der Wassertische, von denen einer ersetzt werden muss. Erst wenn alle diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, können die Becken und Wasserläufe abgedichtet sowie die Blockabdeckungen – einschließlich neuer, noch zu liefernder Teile – wieder aufgesetzt werden.

Die Zusammensetzung des Betons wurde analysiert, um ihn denkmalgerecht ausbessern zu können. Die Sanierungsarbeiten werden vier Monate in Anspruch nehmen. Parallel zu der Betonsanierung wird mit den Arbeiten zur Herstellung der Wassertechnik begonnen. Der Quellgarten soll in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Kosten von 850.000 Euro

Für die Maßnahme zur Sanierung des Quellgartens werden rund 850.000 Euro aufgewendet. Davon stammen 200.000 Euro aus Bundesmitteln, 275.000 aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz sowie 20.000 Euro vom Landesdenkmalschutz. Der Förderkreis Ebertpark steuert die Summe von 75.000 Euro bei. Der Rest von zirka 300.000 Euro ist der Eigenanteil der Stadt.

So sah er früher aus. Foto: Archiv

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) dankt allen, die auch finanziell dazu beitragen, dass die Sanierung des Quellgartens erfolgen kann. „Nur durch die Bündelung vieler Kräfte sowie die tatkräftige Unterstützung aus verschiedenen Förderquellen ist es überhaupt möglich, dieses architektonische Kleinod künftig wieder erstrahlen zu lassen und das Erscheinungsbild des Ebertparks zu bereichern“, betont er.

Der Quellgarten soll zu einem bespielbaren Wassererlebnisgarten werden und durch eine denkmalgerechte Sanierung der Wasserspiele und Becken wieder in den Originalzustand der 1960er-Jahre versetzt werden. Park und Quellgarten seien Aushängeschilder der Stadt, betonten mehrere Politiker nach der Freigabe der Sanierungskosten im vergangenen Jahr.