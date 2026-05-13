Die Open-Air-Tanzveranstaltung „Parque de la Salsa“ ist wetterbedingt von ursprünglich Donnerstag auf Sonntag verschoben worden. Dies hat der Veranstalter mitgeteilt. Um 15 Uhr geht’s mit einem Warm-up los, für Erwachsene sind ab 16 Uhr Schnupperstunden in den Tänzen Salsa und Bachata geplant, Kinder können spielerisch erste Tanzschritte lernen. Um 17.30 Uhr beginnt die Open-Air-Party mit DJ Planetsalsero Martin O.. Für Speisen und Getränke sorgt das Turmrestaurant-Team.