Mit der Zusage des Bundes im Juli 2021, die Sanierung des Quellgartens im Ebertpark mit 200.000 Euro zu unterstützen, haben die Vorbereitungen des Bereichs Grünflächen für die Wiederherstellung der Anlage begonnen.

Wie auf Anfrage der Freien Wähler im Ortsbeirat Friesenheim von der Stadtverwaltung mitgeteilt wurde, ist an einigen Stellen inzwischen der Beton aufgestemmt worden, um die Zusammensetzung des Materials, den Zustand der Leitungen und ihren Verlauf zu ermitteln. Nun werde eine Machbarkeitsstudie erstellt. Aus dieser werden sich die Vorgehensweise und der Zeitplan ergeben. Entscheiden muss darüber letztlich der Stadtrat.

Schützenswertes Denkmal

Die Bundesförderung von 200.000 Euro gilt für eine denkmalgerechte Sanierung mit einem Kostenvolumen von 500.000 Euro. Vorausgegangen war im Jahr 2018 die Einstufung des Quellgartens als schützenswertes Denkmal zusammen mit der Eberthalle als bauliche Gesamtanlage. Der Quellgarten gilt als typisches Beispiel für die Gartengestaltung der 1960er-Jahre. Vergleichbares sei im Land kaum anzutreffen, hieß es zur Begründung.

Schöner Ausblick. Archivfoto: Moray

Schlechter Zustand

Wie festgestellt wurde, ist der Zustand jedoch schlecht. Die Anlage sei undicht, der Beton gerissen, die Pumpentechnik veraltet und nicht mehr funktionstüchtig, so das Fazit. Offenbar existieren bei der Stadt auch keine Pläne mehr über den Aufbau der Becken, Bachläufe, den Verlauf der Leitungen und die Technik. Wie die Stadt nach Bekanntwerden der Förderung mitgeteilt hat, sollte in einem ersten Schritt der Aufbau der Betonbecken erkundet werden. Danach können die in den 1980er-Jahren eingebauten Abdichtungsfolien entfernt werden, um das ursprüngliche Bauwerk zu erkennen und die Dimension der Sanierungsaufgaben besser abschätzen zu können.