So manch einer brettert unbeeindruckt durch die Grünanlage in Friesenheim. Manch anderer weiß schlichtweg nicht, wo dort das Radfahren erlaubt ist. Dank weißer Markierungen ist nun im Ebertpark nicht mehr zu übersehen, wo Fahrräder queren dürfen.

Um es vorweg zu nehmen: Radfahren im Ebertpark ist verboten. Mit zwei Ausnahmen: Der Weg von der Erzberger- in die Kopernikusstraße, vorbei an der Kita am Ebertpark, und auch der Weg