Für rund 290.000 Euro soll die historische Baumachse zwischen Ebertpark und Friedrich-Ebert-Halle neu bepflanzt werden. Die Maßnahme besteht aus mehreren Teilen.

13 Bäume sollen für die nicht mehr verkehrssicheren Pappeln nachgepflanzt werden, weitere 14 Bäume sollen als Fortsetzung der Allee zwischen Parkeingang und Halleneingang gesetzt werden, informierte Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses des WBL. Dort wurde die Pflanzaktion einstimmig beschlossen.

Volker Betz (AfD) kritisierte die Gesamtkosten, die bei rund 10.000 Euro pro Baum lägen. Dies sei eine zu einfache Rechnung, erklärte Bindert. Die Gesamtkosten enthielten auch die Neugestaltung der Baumbeete, deren Umrandung teilweise ebenso wiederhergestellt werden müsse wie der Untergrund für die neuen Pflanzungen. „Die alten Stümpfe werden samt Wurzeln entsorgt, dann werden ein neues Substrat in den Boden eingearbeitet und die Einfassungen erneuert“, zählte sie einen Teil der notwendigen Arbeiten auf. Die Kosten lägen damit bei rund 260.000 Euro für die Pflanzungen, hinzu kämen 30.000 Euro für die mehrjährige Pflege der jungen Bäume.

Das Geld dafür stamme zum Großteil aus Fördermitteln des Fonds „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), führte Bindert weiter aus. Der Zuschuss decke 90 Prozent der Kosten (261.000 Euro) ab. Der WBL steuere 29.000 Euro an Eigenmitteln bei. Die Baumbeete sollen im Lauf des Jahres angelegt werden. Die Bäume selbst sollen dann in der nächsten Pflanzperiode gesetzt werden. Vorgesehen sind dort standortgerechte und klimaangepasste Baumarten.