Grüne aus Friesenheim und Nord haben eine Idee auf den Weg gebracht: „Ebertpark für Alle“ – auch für Jugendliche. Mitte Juli trafen sich zum dritten Mal Engagierte, die sich für einen Platz für Jugendliche im Park einsetzen wollen. Der Park sei ein beliebtes Erholungsgebiet, Jugendliche aus benachbarten Stadtteilen würden aber noch nicht als Zielgruppe mitgedacht, kritisieren die Grünen. Die Jugendlichen vermissten geeignete Freizeitmöglichkeiten und berichteten, dass sie nach Mannheim fahren würden, um zu Skaten oder Basketball zu spielen.

Treffen im September

In der Schließung des Tiergeheges im Ebertpark sehen die Grünen eine Chance, mit Beteiligung junger Menschen ein Freizeitareal für Jüngere aufzubauen, wo sie Freunde finden und ihre Talente entfalten könnten. Für die Umgestaltung des Geländes hat die Gruppe bereits „umweltgerechte und nachhaltige“ Ideen entwickelt. Die Initiativgruppe lädt Interessierte, speziell Jugendliche, ein, sich am Projekt „Ebertpark für Alle“ zu beteiligen und einzubringen. Das erste Treffen nach den Sommerferien ist am Donnerstag, 7. September, 18 Uhr, KSC-Restaurant, Teichgartenweg 2.