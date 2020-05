Der Ludwigshafener Ebertpark ist vorübergehend gesperrt. Das hat die Stadt am Donnerstagmittag mitgeteilt. Der Grund: Mitarbeiter der Stadt und Jäger versuchen derzeit, zwei Rehe in den nördlichen Teil der Anlage zu locken. Dort sollen sie zunächst mit Futter und Wasser versorgt, anschließend betäubt und „in einem für sie geeigneten natürlichen Lebensraum“ ausgesetzt werden. Die Rehe hatten bereits am Sonntagnachmittag für eine Sperrung des Parks gesorgt. Die Aktion wird laut Stadt tierärztlich begleitet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betont, dass die Tiere nicht erschossen, sondern eben nur betäubt werden. Wenn die Rehe gefangen sind, werde der Park – bis auf den nördlichen Teil – wieder geöffnet, allerdings mit Hundeverbot.