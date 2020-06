23 Tagesordnungspunkte umfasst die nächste öffentliche Sitzung des Ortsbeirats Friesenheim am Dienstag, 30. Juni, 16 Uhr, im Rathaus, Stadtratssaal. Unter anderem geht es um den Sachstandsbericht zum Bebauungsplan Luitpoldstraße Nord, die Vorstellung des Umbaus der Einmündung der Langgarten- in die Friesenheimer Straße, die Sanierung des Ebertpark-Haupteingangs, das dortige Kneipp-Becken, die coronabedingte Verschiebung des Stadtteilfests, die Absage der Kerwe sowie um die Einführung digitaler Ratsarbeit in den Ortsbeiräten. Zudem werden mehrere Verkehrsfragen behandelt.