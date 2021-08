Umgeben vom Grün des Hack-Museumsgartens hat Gärtnermeister Harald Sauer am Samstag die Karl-Foerster-Anerkennung verliehen bekommen. Mit der Auszeichnung würdigte die Naturstiftung für angewandte Vegetationskunde Sauers Anstrengungen für eine zeitgemäße Gestaltung des Ebertparks und im gesamten städtischen Grün.

„Seine Leistungen sind seit Jahren ein Thema in der Fachwelt“, sagte Jeong-Hi Go als Vorsitzende des Kuratoriums der Karl-Foerster-Stiftung. Und es sei bemerkenswert, dass so ein kreativer Kopf in städtischen Diensten beschäftigt sei. Die Landschaftsarchitektin und Gartenhistorikerin überreichte dem 58-jährigen Landschaftsgärtner die Auszeichnung.

Sauer hat seine Ausbildung 1979 in Ludwigshafen absolviert und ist, nach einer kurzen Unterbrechung, seit über 25 Jahren maßgeblich für die Gestaltung des Ebertparks zuständig. „Wir als Stadt haben Harald Sauer diese Anerkennung zu verdanken“, sagte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) bei der Feierstunde im Museumsgarten. Sauer selbst wollte die Auszeichnung nicht allein für sich selbst entgegennehmen.

Lob für Stadt und Förderverein

„Die ganzen Maßnahmen konnten wir nur machen, weil mich die Stadt darin unterstützt hat“, sagt er. Es sei deshalb auch eine Auszeichnung an die Verwaltung und seine „Chefs“, Gabriele Bindert als Bereichsleiterin Grünflächen, und den Wirtschaftsbetrieb WBL als „Pflegeorganisation.“ Außerdem sei er zwar seit über 25 Jahren gärtnerisch in Ludwigshafen tätig, „aber einen Aufschwung gab es im Ebertpark ab dem Jahr 2005.“

Die Initiative des Fördervereins für Pflege und Umgestaltung sei so etwas wie ein „Aufschrei der Bevölkerung“ gewesen, sich mehr mit der Pflege des Parks zu befassen. Dies war Auslöser für die zeitgemäße Neubepflanzung und Umgestaltungen wie zuletzt des ehemaligen Rosengartens in einen „Rosenhof“ als Projekt der gärtnerischen Auszubildenden. Sauer hat zugleich die Kosten der Umgestaltung und die künftige Pflege im Blick „Seither haben wir vieles erstellt und einige Projekte angestoßen und durchgeführt“, meinte der Gärtnermeister. Der Park sei damit zum Vorzeigeprojekt und Experimentierfeld geworden: „Was im Ebertpark getestet worden ist, kann auch im Stadtgrün angepflanzt werden“, meinte Schwarz.

Privat keine Zeit für einen Garten

Harald Sauer erzählte, dass er sich als Landschaftsgärtner für eine noch intensivere Beschäftigung mit der Pflanzenwelt entschieden habe. Eine Beschäftigung, die weit über sein eigentliches Berufsleben hinausgeht. Ein experimenteller Umgang mit unterschiedlichen Bepflanzungen mit Blick auf sich verändernde Klima- und Umweltbedingungen. Das hat ihn letztlich in das Blickfeld nationaler und internationaler Experten gerückt. „Urbanes Grün wird künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen“, war sich Jeong-Hi Go sicher.

So viel Engagement hat allerdings seinen Preis. Harald Sauer beschäftigt sich weit über den Job hinaus mit dem Ebertpark, den Friedhöfen und der Parkinsel. „Zu Hause in Niederkirchen habe ich keinen Garten. Dafür fehlt mir die Zeit“, sagt der Preisträger mit dem grünen Daumen.