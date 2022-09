An der Minigolfanlage im Ebertpark gibt es ein Abwasserproblem, wie die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage bestätigt hat. Die Anlage des Minigolfvereins sei in Ermangelung eines Kanalanschlusses in der Kopernikusstraße an eine Abwasserleitung des Ebertparks angeschlossen. Der Vereinsvorsitzende und die Pächterin der Gaststätte hätten sich Mitte Juli bei der Bauverwaltung wegen einer Rückstauproblematik in der Abwasserleitung gemeldet, so ein Stadtsprecher. Bei den durch die Verwaltung beauftragten Arbeiten zur Beseitigung der Problematik sei festgestellt worden, dass die Leitung an einer Stelle eingebrochen zu sein schien. Um dies genau zu lokalisieren, habe ein überbautes Schachtbauwerk geortet und freigelegt werden müssen. „Dabei hat sich der Verdacht des Leitungseinbruchs bestätigt, da bei weiteren Spülversuchen Teilstücke des Tonrohrs mit herausgezogen wurden“, so der Sprecher. Die mit der Reparatur der Abwasserleitung beauftragte Baufirma habe bis Ende August Betriebsferien gehabt, werde aber nächste Woche voraussichtlich bis spätestens Mittwoch die Arbeiten aufnehmen. Sollten alle Materialien verfügbar sein, dann könnte die Reparatur innerhalb einer Woche abgeschlossen werden, so der Stadtsprecher.