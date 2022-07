Eine Komplettsanierung und der Umbau der Eberthalle sind für die Stadt nicht finanzierbar.

Ludwigshafen braucht eine Veranstaltungshalle für Sport, Konzerte und Messen. Doch die Eberthalle erfüllt dafür nicht mehr die Voraussetzungen. Was also tun? Eine Komplettsanierung und ein Umbau sind wegen der Kosten und aufgrund der baulichen Gegebenheiten fraglich. Für die Alternative, den Bau einer neuen Multifunktionshalle, fehlt ein Grundstück und ein Investor. Die Kostenexplosion bei den Hochstraßenbauprojekten, der Rathaus-Abriss sowie die Idee eines Neubaus am Berliner Platz und obendrauf noch eine millionenschwere Sanierung der Eberthalle – das geht alles nicht in einer hoch verschuldeten Stadt. Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander.

